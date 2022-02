Adda, diagnostic greșit din partea medicilor. De ce boală suferă Adda, diagnostic greșit din partea medicilor. De ce boala sufera In ultimul an și jumatate, Adda a urmat o dieta stricta și tratament impotriva intoleranței la histamina. O boala rara, diagnostic primit din partea medicilor, despre care a aflat ca a fost eronat. In urma unor analize mai amanunțite, artista a fost acum diagnosticata cu Borelioza și Bartonella. Bacterii transmise prin ințepatura unor insecte care, netratate la timp, pot avea efecte grave. Anunțul a fost facut chiar de Adda pe rețelele de socializare. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de ADDA (@addabaladda)… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

