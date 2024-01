Stiri pe aceeasi tema

- SUA doresc ca Ucraina sa-și clarifice planul de a lupta impotriva Rusiei și ar putea discuta aceasta problema cu președintele Volodymyr Zelenski in timpul vizitei sale așteptate la Forumul Economic Mondial de la Davos saptamana viitoare, a informat Bloomberg pe 11 ianuarie, citand surse anonime familiare…

- Guvernul israelian a luat decizii importante in cadrul unui remaniament ministerial, aproband duminica numirea lui Yisrael Katz in funcția de ministru de externe. Acesta il va inlocui pe Eli Cohen, care devine ministru al energiei in conformitate cu o rotație ministeriala prestabilita. Eli Cohen va…

- Africa de Sud acuza Israelul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de comiterea unor „acte de genocid impotriva poporului palestinian din Gaza”, a anuntat vineri jurisdictia, principalul organism judiciar al Natiunilor Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul israelian de Externe…

- Rusia a formulat noi acuzatii penale impotriva lui Aleksei Navalnii, a anuntat vineri opozantul, care executa deja o pedeapsa in inchisoare, in timp ce Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir…

- Antreprenorul tehnologic și premierul israelian s-au plimbat pe ruinele kibbutzului israelian Kfar Aza, in apropiere de granița cu Gaza. In timp ce Israelul il gazduia pe Musk, a declarat ca a ajuns la un acord de principiu pentru utilizarea comunicațiilor Starlink ale companiei sale SpaceX in Fașia…

- Miliardarul Elon Musk, acuzat ca a amplificat ura impotriva evreilor pe platforma sa de socializare X, se intalnește luni cu presedintele israelian, Isaac Herzog, si cu familiile ostaticilor din Fașia Gaza, relateaza Reuters. Potrivit președinției israeliene, cei doi vor discuta despre lupta online…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat pe omologul sau israelian, Isaac Herzog, pentru a-i explica declarațiile sale de vineri, cand a spus ca nu exista "nicio justificare" pentru bombardamentele Israelului asupra "acestor copii, acestor femei, acestor batrani" din Gaza și a facut apel la incetarea…

- Ministerul israelian de Externe a denuntat cu fermitate miercuri declaratiile presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care i-a calificat pe membrii miscarii islamiste palestiniene Hamas drept "eliberatori care isi protejeaza pamantul", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nici macar incercarea presedintelui…