Stiri pe aceeasi tema

- Este ceea ce a anuntat luni Joy Behar, colegul de platou cu Whoopi la emisiunea "The View"."De ce sunt eu, in locul lui Whoopi?", a intrebat Behar. "Whoopi, din pacate, a fost testata pozitiv in perioada de vacanta si se va intoarce, probabil, saptamana viitoare", a adaugat el.Actrita, in varsta de…

- Inceputul de an 2022 vine cu noi restrictii in Grecia pentru perioada 3-16 ianuarie, din cauza Omicron, dupa ce luni s-a inregistrat un nou record de cazuri de Covid: 9.284 si 66 de decese. Populația este obligata sa poarte masca de protectie la supermarket, in mijloacele de transport in comun si…

- Un concert la care participau aproximativ 800 de spectatori a fost oprit, vineri seara, de politia din Hamburg, Germania, din cauza incalcarii restrictiilor pandemice, informeaza DPA, citat de Agerpres . Organizatorii au fost contactați de polițiști care le-au impus sa opreasca evenimentul din cauza…

- Olanda va intra in lockdown incepand de duminica, pentru perioada sarbatorilor, in incercarea de a opri al cincilea val de Covid-19 si raspandirea puternica a variantei Omicron a coronavirusului, a anuntat, sambata, premierul Mark Rutte.„Sunt intr-o stare de spirit proasta. Ca sa rezum intr-o propozitie,…

- Premierul Boris Johnson avertizeaza ca ”devine din ce in ce mai clar ca Omicron se raspandește mult mai rapid comparativ cu varianta anterioara Delta”. Și deși nu se știe inca daca varianta Omicrom este mai puțin severa, totuși premierul Marii Britanii, vorbind la un briefing din Downing Street, a anunțat…

- Fondul Monetar International (FMI) intentioneaza sa revizuiasca „in jos” previziunile sale de crestere globala din cauza noii variante Omicron care se raspandeste in intreaga lume, a afirmat vineri directorul general al institutiei, Kristalina Georgieva, citata de AFP. “O noua varianta care s-ar putea…

- Mii de persoane au protestat duminica la Praga impotriva restrictiilor antiepidemice, in timp ce multe spitale din Republica Ceha au suspendat interventiile care nu sunt urgente pentru a face fata uneia dintre cele mai ridicate rate din lume a inmultirii cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. Adunati…

- Compania Moderna a anuntat ca vrea sa dezvolte o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a COVID-19, detectata in Africa de Sud, pe care OMS o clasifica ca fiind “ingrijoratoare”, potrivit AFP. “Moderna va dezvolta rapid un candidat vaccin pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…