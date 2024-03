Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput filmarile la Insula Iubirii sezonul 8, emisiune difuzata de Antena 1. Radu Valcan, prezentatorul emisiunii, a ajuns in Thailanda de unde a publicat prima imagine și primul mesaj despre show.„Dupa mutra mea...vedeți ca am un ochi mai mic, ala din margine...aia e, m-a rupt soarele... deduceți…

- Primarul comunei Gura Vadului, Marius Nicolae Sora, fostul primar al localitatii si o functionara de la urbanism din cadrul Primariei Gura Vadului au fost audiati, miercuri, in dosarul ”Ferma Dacilor”. O femeie care a indeplinit responsabilitați in domeniul amenajarii teritoriului și urbanismului in…

- Nenorocirea de la Ferma Dacilor, din a doua zi de Craciun, cand pensiunea din județul Prahova a fost mistuita de un incendiu devastator, in urma caruia opt oameni au pierit, nu ar fi singura tragedie care s-ar fi abatut asupra familiei lui Cornel Dinicu. Barbatul considerat a fi patronul Fermei Dacilor…

- Potrivit surselor Gandul, Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, și-ar dori sa-l infieze pe unicul fiu ramas in viața al prietenului sau, fostul bodyguard Lucian Pif, care a pierit alaturi de ceilalți doi baieți ai sai in flacarile care au mistuit Ferma Dacilor. Baiatul in varsta de 16 ani mai avea…

- Printre persoanele gasite carbonizate in incendiul de la Ferma Dacilor se afla și un tanar de 21 de ani – Vlad Baiceanu, care este fiul generalului Petru Baiceanu, seful Directiei Generale de Informatii a Armatei (DGIA). Mama lui Vlad Baiceanu, tanarul mort la Ferma Dacilor, este Elena Baiceanu, directoare…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, a recunoscut pe rețelele de socializare ca este prieten de 31 de ani cu patronul Cornel Dinicu, de la „Ferma Dacilor”, mistuita de un incendiu violent a doua zi de Craciun. Horia Constantinescu facea reclama pensiunii cu mesaje catre „idiocrați și hateri”.

- Surpriza din partea polițiștilor pentru o familie numeroasa din comuna Lopatari. Impresionați de povestea unuia dintre copii, oamenii in uniforma s-au gandit sa le faca un cadou de Craciun. Biroul de Presa al IPJ Buzau a transmis cateva impresii despre aceasta acțiune de sufelt: ,,Astazi nu a fost o…