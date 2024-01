Actrita britanica Glynis Johns , cunoscuta in principal pentru rolul sau din ”Mary Poppins”, a murit la varsta de 100 de ani, la Los Angeles, a confirmat managerul sau. Johns a jucat alaturi de Dame Julie Andrews in clasicul musical Disney din 1964 ”Mary Poppins”, care a primit cinci premii Oscar. Mitch Clem, managerul ei de 25 de ani, a spus ca ”lumina ei a stralucit foarte puternic pentru 100 de ani”. ”Glynis a trecut cu putere prin viata cu inteligenta, istetime si o dragoste pentru actorie, afectand milioane de vieti”, a afirmat el in omagiul adus. ”Astazi este o zi sumbra pentru Hollywoord.…