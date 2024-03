Stiri pe aceeasi tema

- M Emmet Walsh, actorul care a jucat in peste 220 de roluri in filme si la televiziune, printre care "Blade Runner", "Knives Out" si filmele fratilor Coen "Blood Simple" si "Raising Arizona", a murit la varsta de 88 de ani.

- Un actor legendar a incetat din viața: a jucat in Blade Runner sau in Dosarele X M. Emmet Walsh, actorul care a jucat in peste 220 de roluri in filme si la televiziune, printre care "Blade Runner", "Knives Out" si filmele fratilor Coen "Blood Simple" si "Raising Arizona", a murit la varsta de 88 de…

- Lumea folclorului este in doliu! O indragita cantareața de muzica populara de la noi din țara a decedat pe 7 martie 2024. Dorina Grad, doamna cantecului popular de pe Valea Someșului, s-a stins din viața la varsta de 63 de ani. A decedat Dorina Grad Interpreta de muzica populara Dorina Grad a decedat…

- Lumea filmului este in doliu! O actrița cunoscuta și indragita a murit la varsta de 101 ani! Vedeta era celebra pentru rolurile pe care le-a jucat de-a lungul timpului in peste 150 de filme.

- David Gail, recunoscut pentru interpretarea lui Stuart Carson in sezonul 4 al serialului „Beverly Hills, 90210”, și pentru aparițiile sale in diverse seriale TV din anii ’90, a incetat din viața la varsta de 58 de ani, informeaza click.ro. Vestea tragica a decesului sau a fost comunicata sambata prin…

- Lumea filmului este in doliu! Un actor apreciat s-a stins din viața la varsta de 98 de ani. El era cunoscut și indragit de fani pentru un rol dintr-un serial celebru. A fost prezent pe micile ecrane foarte mulți ani.

- Este doliu imens in luma cinematografiei. La doar 42 de ani, un actor celebru s-a stins din viața, rapus de o boala rara, necruțaroare. Foștii sai colegi ii plang dispariția prematura. Lumea cinematografiei este in doliu A lasat in urma o soție indurerata și copii mici care nu vor avea șansa de a-l…

- Actrița americana Glynis Jones, care a jucat in filmele "Tramps" și "Mary Poppins", a murit la Los Angeles, la virsta de 100 de ani. Despre aceasta relateaza agenția AP cu referire la managerul ei. "Astazi este o zi trista pentru Hollywood. Ea a fost una dintre ultimele din vechiul Hollywood", a declarat…