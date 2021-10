Lucian Avramescu: Călare pe tine însuți? Aș!

Trebuie să predau armele din dotare Am vrut să vânez mistrețul lui Doinaș Cel cu colți de argint Dar nu l-am ochit Și nu pot să vă mint În rastel au ruginit armele mele Din toate războaiele mondiale Și eu am ruginit împreună cu ele Am un tun Capturat din regatul nebun Unde să-l pun? Statul îmi ia în primire… [citeste mai departe]