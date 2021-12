Stiri pe aceeasi tema

- UiPath (PATH), primul unicorn romanesc si liderul pietei RPA (Robotic Process Automation) - Automatizarea Robotizata a Proceselor -, se confrunta cu o scadere accentuata a actiunilor sale pe bursa americana, acestea pierzand peste 40% din valoare in ultimele 6 luni.

- Organizația Trump ar fi ajuns la un acord pentru a-și vinde hotelul deținut in Washington pentru 375 de milioane de dolari, anunța BBC. Potrivit rapoartelor, in cadrul vanzarii planificate, Trump International va fi redenumit Waldorf Astoria și va fi administrat de grupul Hilton, informeaza…

- Grupul a raportat un castig ajustat inainte de dobanzi si taxe (EBIT) de 17 milioane de euro (20 de milioane de dolari) in trimestrul al treilea, fata de o pierdere de 1,262 de miliarde de euro cu un an in urma, sustinut de afacerile puternice de transport de marfa si de cererea in crestere in timpul…

- ​Grupul Alphabet a înregistrat trimestrul trecut o cifra de afaceri în creștere cu 41% și profit net mai mare cu 68% fața de perioada similara din 2020, depașind estimarile analiștilor financiari. Grupul a avut o cifra de afaceri de 65 miliarde dolari și profit net de 18,9 miliarde dolari,…

- ​Netflix a anunțat un trimestru foarte bun în care a adaugat 4,5 milioane de utilizatori, totalul abonaților platitori ajungând la 213 milioane. Squid Game, serialul lansat pe 17 septembrie a fost marea senzație, fiind vizionat de 142 milioane de conturi. Netflix are o capitalizare de piața…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc intentioneaza sa investeasca 500 de milioane de dolari pentru a construi o facilitate de productie in Africa, capabila sa livreze anual pana la 500 de milioane de doze de vaccin bazate pe tehnologia mRNA, inclusiv vaccinul sau impotriva COVID-19, transmite…

- ​Pe 5 octombrie se împlinesc 10 ani de la moartea lui Steve Jobs din cauza cancerului la pancreas. Compania pe care a fondat-o, Apple, a crescut mult de atunci: capitalizarea este de 7 ori mai mare și veniturile, dar și numarul de angajați, aproape ca s-au triplat. Apple este o super-mașina de…

- Compania miniera Bitcoin ( BTC ) BIT Mining intenționeaza sa investeasca 12,14 milioane de dolari pentru a dezvolta un centru de criptare miniera de 85 de megawați in Ohio. Intrucat compania care deține intreaga afacere de exploatare miniera operata sub BTC.com, BIT Mining a inființat un acord…