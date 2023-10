Acţiunile Sandoz au debutat miercuri la bursa din Zurich, la o evaluare de 10,3 miliarde de franci elveţieni Pe parcursul tranzactiilor, actiunile Sandoz au scazut initial, pana la un minim de dupa ce 22,7 franci elvetieni pe unitate, pentru ca producatorul de medicamente generice si biosimilare a fost evaluat sub asteptarile investitorilor. Pretul maxim atins in timpul tranzactiilor a fost de 25,4 franci elvetieni pe unitate. Analistii au publicat o gama larga de estimari ale unor evaluari mai mari. Deutsche Bank a spus ca Sandoz, care a generat 11% din profitul operational al grupului Novartis in 2022, va fi evaluata probabil la 11-13 miliarde de dolari, in timp ce Berenberg a estimat 17-26 de miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

