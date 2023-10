Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Nestle au fost sub presiune vineri si s-au apropiat de cel mai redus nivel din ultimii doi ani, deoarece investitorii au cantarit impactul potential al succesului medicamentului pentru slabit al companiei Novo Nordisk, Wegovy, si modul in care ar putea reduce cheltuielile pentru alimente ale…

- Fondul suveran de investitii din Abu Dhabi (ADQ) si Turcia poarta discutii pentru construirea unei cai ferate peste Stramtoarea Bosfor, in cadrul unui coridor comercial care ar urma sa lege Europa de Orientul Mijlociu si Asia, au declarat pentru Bloomberg mai multi oficiali din apropierea acestui dosar.…

- Porțile festivalului Neversea se redeschid pentru cea de-a șasea ediție,una plina de energie, culoare și cele mai emoționante rasarituri de pe o plajadin Europa. Ediția din 2024 va avea loc in perioada 4-7 iulie, pe plaja Neversea, din Constanța. Foto principal Ioana Chereji, Head of Communication.…

- Guvernele occidentale au impus Moscovei sanctiuni economice de amploare, inclusiv interdictii de import pentru petrolul rusesc, in urma invaziei sale in Ucraina din februarie anul trecut. Noile masuri, care ar putea fi prezentate inca de luna viitoare, ar include probabil restrictii la achizitiile de…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut luni pentru a doua sedinta consecutiv, declinul exporturilor Norvegiei adaugandu-se temerilor privind posibile intreruperi la facilitatile cheie de export din Australia, transmite Bloomberg . Luni dimineata, la hub-ul de gaze TTF…

- Novo Nordisk a anuntat ca, potrivit unui studiu amplu in faza avansata, medicamentul sau impotriva obezitatii, Wegovy, a prezentat beneficii medicale clare, pe langa pierderea din greutate, transmite Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Producatorul danez de medicamente a declarat ca injectia saptamanala…

- Directorul celui mai mare furnizor de piese auto din Europa, Bosch, a indemnat guvernele europene sa petreaca mai mult timp imbunatațind competitivitatea UE in loc sa se concentreze asupra riscurilor cu care se confrunta companiile care fac afaceri in China. Apelul lui Stefan Hartung, care conduce Bosch…

- Proprietarul clubului de fotbal englez Newcastle United, fondul suveran PIF din Arabia Saudita, analizeaza posibilitatea achizitionarii unui alt important club de fotbal din Europa, in contextul in care regatul petrolier din Orientul Mijlociu se pregateste sa cheltuie sume mari in domeniul sportului,…