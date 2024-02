Fricțiuni în clanul Rotschild: vor fuziona sau nu băncile verilor ? Razboi la varful celei mai influente familii din lume: Clanul Rothschild s-a impartit in doua si este gata sa se lupte pentru controlul industriei globale de wealth management, o miza de 250 de trilioane de dolari. In joc sunt banii bogatilor din toata lumea, puterea si prestigiul numelui Rothschild. Cand un bancher al Arianei de Rotschild, sefa uneia dintre cele mai importante institutii bancare si de wealth management din lume, s-a intors din Orientul Mijlociu dupa o intalnire de business, acesta a dus cu el vesti problematice. Un milionar a confundat Edmund de Rotschild – condusa de Ariana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

