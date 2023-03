Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul rand si va determina dobanzile pentru avansuri si cu discount care vor fi percepute de bancile Rezervei Federale, a spus Fed intr-un comunicat.Banca centrala nu a oferit alte detalii, dar anuntul vine dupa prabusirea de vineri…

- Ministerul de Finante al Marii Britanii si Banca Angliei lucreaza impreuna pentru a minimiza perturbarea care ar putea rezulta din partea diviziei britanice a bancii americane Silicon Valley Bank, care a fost inchisa pe neasteptate vineri, a anuntat sambata ministerul, citat de Reuters, potrivit news.ro.Oficialii…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat joi ca trebuie impulsionate mijloacele prin care se recupereaza debitele care se rostogolesc de la an la an si, totodata, sa fie intensificata executarea silita, informeaza AGERPRES . „Trebuie sa acceleram si sa…

- Autovehiculele confiscate in Letonia pentru savarșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului vor fi livrate in Ucraina. Ministrul de finanțe din Letonia a propus sa se solutioneze detaliile privind transferarea in Ucraina a mașinilor care au fost confiscate de la șoferii care au condus…

- Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, avertizeaza companiile de asigurari sa nu speculeze piața prin impunerea unor tarife exagerate la RCA și spune ca instituția sa nu va ezita sa ia masuri pentru protejarea cetațenilor de eventuale prețuri exagerate. Plafonarea tarifelor…

- Ministerul de Finanțe s-a imprumutat din nou, de data aceasta pentru a finanța proiecte de infrastructura sanitara și pentru siguranța rutiera. Ministerul susține ca nu au mai fost bani in PNRR și nici in alte fonduri europene, astfel incat a fost nevoit sa majoreze și mai mult datoria publica a țarii.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a transmis joi Strategia Pietei de Capital la Ministerul de Finante, a anuntat, vineri, Ovidiu Petru, director general al Directiei Generale Sector Instrumente si Investitii Financiare din cadrul ASF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…