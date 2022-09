Actiuni in sistem integrat la Buzau (politisti, jandarmi, politisti locali, pompieri si altii)

Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale La data de 26 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie impreuna cu politisti din cadrul Sectiei 3 Politie si politisti locali din cadrul Directiei Politiei Locale Constanta au desfasurat actiuni pentru prevenirea si combaterea tulburarii…

- Politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie, impreuna cu jandarmi si politisti locali au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea comertului ilicit in statiunea Eforie.Deasemenea, oamenii legii impreuna cu jandarmi au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea tulburarii ordinii…

- In perioada 12 – 15 august, efectivele Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost angrenate in actiuni de asigurare a climatului de ordine si siguranta publica in minivacanta prilejuita de sfarsitul de saptamana si ziua de luni libera – sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului – Sfanta Maria Mare.…

- In perioada 12 14 august a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Tomis" Constanta au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea furturilor din autoturisme.Astfel, au fost legitimate peste 60 de persoane, fiind oprite, pentru control,…

- Aproximativ 400 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti locali, impreuna cu reprezentanti silvici si ai Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, au fost angrenati si au actionat in sistem integrat in ample actiuni de mentinere a climatului de siguranta publica in judet in perioada…

- In aceste zile, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau continua activitatile de combatere a indisciplinei in traffic sia ctioneaza in sistem cascada impreuna cu politistii rutieri din alt judet. Astfel, in numai 24 de ore, oamenii legii au aplicat 184 de sanctiuni contraventionale…

- F. T. In contextul in care tinerii – si in mod deosebit elevii – reprezinta principala categorie vulnerabila la consumul de droguri, acestia fiind, potrivit studiilor de specialite efectuate, mai „deschisi” la nou, la riscuri si la experiente de acest gen, politistii prahoveni au derulat, in perioada…

- Prefectul Județului Dambovița, Claudia Gilia a prezidat astazi o ședința la care au participat reprezentanții celor trei instituții care aparțin Ministerului Afacerilor Interne – cu responsabilitați pe parte de ordine Post-ul Sute de polițiști, jandarmi și pompieri sunt pregatiți sa asigure liniștea…