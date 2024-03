Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele formației gherlene Atletic Olimpia Gherla merg in aceasta primavara din victorie in victorie. Elevele antrenoarelor Iulia Mera și Alexandra Iușan sunt in mare forma și incet, dar sigur fac pași importanți pe drumul promovarii in liga a I-a, ceea ce ar fi o mare performanța a fotbalului local.…

- Fericire mare pentru CS Universitar Alba Iulia, care, la al doilea an in eșalonul terț, reușește sa se califice in play-off, provocand o deziluzie profunda pentru concitadinii de la CSM Unirea Alba Iulia. Formația lui Bruno Vienescu a invins liderul Gloria Bistrița-Nasaud, echipa lui Falub fiind la…

- Echipa Real Madrid, care venea dupa doua remize consecutive, a invins fara drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia Celta Vigo, intr-o partida din etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Madrilenii au condus cu 1-0 la pauza, gratie reusitei brazilianului Vinicius Junior…

- A.C.S. Fotbal Feminin Baia Mare a obținut o victorie meritata impotriva formației A.C.S. Campionii F.C. Argeș, scor 5-1. O atmosfera plina de emoție și generozitate a invaluit Stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare in momentul in care fiecare jucatoare a fost intampinata cu o floare. In plus, o surpriza…

- Adrian Mutu a debutat cu dreptul ca antrenor ale echipei CFR Cluj, care a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița au caștigat cu scorul de 39-33 partida cu echipa de tineret a SCM Politehnica Timișoara! Acesta fost și primul amical din perioada de pregatire al echipei reșițene, care-și dorește sa faca un meci de verificare și cu echipa de seniori a Timișoarei, cea antrenata…

- Dino Prizmic i-a facut viața grea lui Novak Djokovic, ocupantul locului 178 in lume ținandu-l patru ore pe teren pe principalul favorit de la Melbourne. Sarbul s-a calificat in turul al doilea de la Australian Open 2024 dupa o victorie in patru seturi (scor 6-2, 6-7(5), 6-3, 6-4).

- Rafael Nadal a revenit oficial in circuitul profesionist de tenis, cu un meci bun in care l-a invins marți, in doua seturi, pe Dominic Thiem, la Brisbane International 2024. La aproape 38 de ani, spaniolul a dominat confruntarea, in special in setul secun