Stiri pe aceeasi tema

- Nikki Haley l-a invins pe Donald Trump la alegerile primare republicane din Washington DC, prima sa victorie in fata fostului presedinte in campania din 2024 pentru a deveni candidatul republican la presedintie. Ea a pierdut in Carolina de Sud, statul sau natal. Dar ea este prima femeie care a cistigat…

- La tragerea Loto 6 49 de astazi, 25 februarie 2024, s a castigat premiul de categoria I in valoare de 36.450.832,24 lei peste 7,32 milioane de euro , potrivit Loteriei Romane.Conform sursei, biletul norocos a fost jucat la agentia 03 029 din Pitesti, judetul Arges si a fost completat cu trei variante…

- Nationala de rugby a Scotiei a invins surprinzator, sambata seara, reprezentativa Angliei, 30-21 (17-13), pe Murrayfield Stadium, in etapa a 3-a a Turneului celor Sase Natiuni 2024. Scotienii au marcat trei eseuri, toate transformate, si au fructificat trei lovituri de pedeapsa. Englezii au punctat…

- Metalurgistul Cugir, a 4-a victorie in amicale, 6-0 cu CIL Blaj! Raica, gol la debut in „roșu-albastru” Metalurgistul Cugir a obținut a 4-a victorie in amicale, din tot atatea jocuri, 6-0 (3-0) cu CIL Blaj! Impotriva primei clasate din cel de-al 4-lea eșalon au punctat Bura, P. Pacurar, E. Campean…

- Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita a invins sambata, in deplasare, formatia MKS Lublin, scor 29-26 (18-12) in penultima etapa din grupa C a European League. Gloria si-a asigurat calificarea in sferturile de finala inca din etapa trecuta. Principalele marcatoare ale partidei au fost…

- Esteban Orozco, jucator care a evoluat la Chindia in stagiunea trecuta, in Liga 1, iar acum imbraca tricoul unei adversare din Liga 2, Campionii FC Argeș a reclamat clubul condus de Lorin Petrescu pentru neplata datoriilor. Comisia de Disciplina și Etica a FRF s-a pronunțat miercuri, 20 decembrie 2023,…

- Inalta Curte britanica a decis vineri ca printul Harry a fost victima pirateriei telefonului sau mobil de catre Mirror Group Newspapers si i-a acordat daune de 140.600 de lire sterline (aproximativ 164.000 de euro).

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, stabilind ca acesta este neconstitutional. Unele prevederi dublau pur și simplu…