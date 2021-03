Stiri pe aceeasi tema

- Decizia celor doua state membre vine in contextul unei nemulțumiri crescande fața de intarzierile in comenzile, aprobarea și distribuția vaccinurilor, blocul comunitar fiind mult in spatele campaniei de vaccinare record din Israel.Drept urmare, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus ca, deși ideea…

- Decizia celor doua state membre vine in contextul unei nemulțumiri crescande fața de intarzierile in comenzile, aprobarea și distribuția vaccinurilor, blocul comunitar fiind mult in spatele campaniei de vaccinare record din Israel.Drept urmare, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus ca, deși ideea…

- Austria si Danemarca vor sa construiasca o relatie stransa cu Israel in ce priveste cercetarea si producerea de vaccinuri si medicamente, premierii celor doua tari europene urmand sa se intalneasca cu omologul lor israelian spre sfarsitul saptamanii viitoare, transmite sambata dpa potrivit Agerpres.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.111 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 858 de vaccinuri, 837 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, s-au administrat 253 de vaccinuri. Potrivit DSP Timiș,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a acuzat luni Uniunea Europeana ca retine vaccinuri anti-COVID-19 in dauna altor tari, si a deplans faptul ca statelor mai putin bogate le lipseste forta de a-si asigura cantitatile dorite, transmite Reuters. 'Aceasta este o lupta intre cei mai mari ofertanti,…

- Regina Margrethe II a Danemarcei, in varsta de 80 de ani, a fost vaccinata, vineri, impotriva coronavirusului. “Majestatea Sa Regina a fost vaccinata astazi impotriva Covid-19. Regina va primi a doua doza de vaccin in aproximativ trei saptamani”, se arata pe site-ul oficial al casei regale…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, din cadrul Guvernului, a transmis luni o informare privind prima tranșa de vaccinuri impotriva COVID-19 livrata Romaniei in data de 25 decembrie: In data de 25 decembrie, in Romania a fost livrata prima tranșa…

- Rusia lucreaza la doua vaccinuri combinate, dintre care unul protejeaza impotriva COVID-19 si a gripei, iar al doilea impotriva pojarului si a noului coronavirus, a anuntat Rinat Maksiutov, directorul general al Centrului de Stat pentru Cercetare in Virusologie si Biotehnologie -