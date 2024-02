Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Kurz, fost cancelar al Austriei, a fost gasit vinovat, vineri, de o instanța din Viena, de declarații false in cadrul unei anchete parlamentare din prioada in care era inca in funcție, relateaza Euronews și agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.Kurz, in varsta de 37 de ani, a primit…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a murit sambata dimineața. El se afla internat la Institutul Matei Balș din București. Senatorul PNL s-a simțit mai rau in ultimele saptamani, insa parea ca și-a revenit, transmit reporterii locali. CJ Vrancea a confirmat decesul Catalin Toma…

- Fostul europarlamentar Tokes Laszlo a semnat joi, 25 ianuarie, sesizarea care urmeaza sa fie inregistrata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), la cabinetul de avocatura al lui Kincses Elod din Targu Mureș. Fostul europarlamentar a decis sa depuna sesizarea la CEDO dupa ce instanțele din…

- FINAL… Inceput din mai 2020, dosarul in care autorul accidentului in care fostul șef de post și-a pierdut viața intr-un mod cumplit a ajuns, in sfarșit, la final. Condamnat deja in prima instanța, Razvan Hortolomei, șoferul vinovat de producerea accidentului, a sperat la o sentința mai ușoara in apel.…

- Cițiva protestatari s-au adunat astazi in fața guvernului, unde scandeaza impotriva fuzionarii Universitații de Educație Fizica și Sport cu Universitatea de Stat a Moldovei. In același timp, la ședința Guvernului a fost aprobata hotarirea privind reorganizarea Universitații de Stat din Moldova prin…

- Fostul cancelar federal Angela Merkel s-a retras dintr-un cunoscut grup de experți in politici publice care are legaturi cu creștin-democrații de centru-dreapta din Germania, scrie Politico."Pur și simplu am depașit acest rol", a declarat Merkel, potrivit unor persoane apropiate, a relatat vineri, 8…