Acord al UE pentru obiective obligatorii de creştere a utilizării combustibililor durabili de către companiile aeriene din Europa Dupa discutiile de noaptea tarziu, negociatorii din Parlamentul European si din statele membre UE au incheiat un acord chiar inainte de miezul noptii de marti. Propunerea urmareste sa creasca atat cererea, cat si oferta de combustibili durabili pentru aviatie (SAF), care au emisii nete de CO2 zero sau emisii de CO2 mai mici decat kerosenul din combustibili fosili. Deocamdata, acesti combustibili sunt produsi in cantitati mici si sunt mult mai scumpi decat combustibilii conventionali pentru aviatie. Furnizorii de combustibil trebuie sa se asigure ca 2% din combustibilul pus la dispozitie pe aeroporturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

