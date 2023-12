Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a avizat favorabil vanzarea de rachete antitanc Javelin catre Romania in valoare de circa 80 de milioane de dolari, a anuntat marti intr-un comunicat Agentia de Cooperare pentru Securitate si Aparare (The Defense Security Cooperation Agency).

- 5.12.2023 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Parteneriatul nostru Strategic cu SUA este si va ramane unul dintre pilonii politicii externe si de securitate a RomanieiPrim ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu reprezentantii conducerii Comitetului pentru forte armate din Camera…

- Securitatea energetica ramane o prioritate strategica pentru Romania, a subliniat premierul Marcel Ciolacu in cadrul intrevederii cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, desfașurata ieri, la Washington DC. ”Cooperarea cu Statele Unite ale Americii in acest domeniu…

- "Romania, in particular, si multe alte tari NATO din Europa, nu doar din regiunea noastra, dar si din Europa, au fost decenii lungi de subinvestitie in Aparare. Ceea ce numim in jargon international colectarea dividendelor pacii. Pentru ca, dupa terminarea Razboiului Rece, riscurile de securitate in…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Constanta, ca tara noastra trebuie sa reinvesteasca in domeniul apararii si securitatii nationale, in conditiile in care riscurile abunda din foarte multe directii, Romania fiind, in prezent, intr-o faza accelerata de a recupera…

- Comisiile pentru aparare ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat vot favorabil, cu unanimitate de voturi „pentru”, la solicitarea ministrului Apararii Nationale privind aprobarea prealabila pentru initierea de catre MApN, prin Directia generala pentru armamente, a proceduri de atribuire a acordurilor…

- Raportul comisiei care se ocupa de problemele conceptului strategic american a menționat ca programul existent de modernizare a forțelor nucleare ale Statelor Unite este „absolut necesar, deși nu suficient pentru a contracara noile amenințari”.

- Tema centrala a actualei sesiuni a Adunarii Generale este "Reconstruirea increderii si relansarea solidaritatii globale: accelerarea actiunii privind Agenda 2030 si Obiectivele sale de Dezvoltare Durabila in scopul pacii, prosperitatii, progresului si sustenabilitatii pentru toti", relateaza Agerpres.In…