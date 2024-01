Acești polițiștii au refuzat o șpagă egală cu salariul lor pe o lună Doi polițiști sunt dați ca exemplu de Sindicatul Europol dupa ce au refuzat o șpaga egala cu salariul lor pe o luna. Agenții de poliție și-au facut treaba și nu au iertat un șofer baut care voia sa le dea 1000 de euro. ”1 șpaga = 1 salariu al unui polițistMihai și Zaharia sunt doi agenți de poliție la inceput de cariera. Salariul lor cu toate orele de noapte, orele de weekend și sarbatori legale, compensația de chirie, banii de echipament, etc. nu depașește 1000 euro.Aceasta este și suma cu care un șofer prins baut la volan a incercat sa ii mituiasca pe cei doi polițiști din cadrul Secției 3 Poliție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

