Acesta este NBA-ul. Povestea unui joc renăscut în fiecare an, de Halloween NBA-ul a deschis triumfal sezonul 2023-2024. In zgomotul asurzitor al miliardelor de dolari care promite sa combine ingenios inovația și tradițiile. Cu o valoare medie a cluburilor de aproape 2,9 miliarde de dolari, potrivit Forbes, baschetul american se pregatește sa schimbe peisajul mediatic de peste Atlantic. NBA estimeaza incasari de 75 de miliarde de dolari pentru drepturile media, incepand cu sezonul 2025-2026, conform sportspromedia.com. Actualul contract, in valoare de 24 de miliarde pentru noua ani, se va incheia la finalul sezonului viitor. Platformele de streaming, in centrul scenei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

