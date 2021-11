Aceasta să fie strategia liberalilor? Ar urma erodarea PSD Jurnalista Ioana Ene Dogioiu considera ca liberalii au pierdut doar un meci de etapa, dar intrarea PSD la guvernare va aduce beneficii pe termen lung. Dogioiu arata faptul ca PSD se va eroda la guvernare, iar la alegerile din 2024 totul va redeveni posibil, chiar daca PNL a pierdut mult in prezent. ”PSD a luat partea leului. Cu Finanțele și SGG, il va flanca pe premier. Va avea ministerele sociale care intereseaza electoratul sau. Va avea ministere cu foarte mulți bani precum Transporturi și Agricultura. S-a asigurat ca Dezvoltarea va ramane in zona neutra UDMR, care va ține echilibrul PNDL 3… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

