Vizita sa de trei zile are loc, de asemenea, intr-un moment in care China este criticata pentru apropierea sa de Moscova. Washingtonul a amenintat ca va face „responsabil” executivul chinez daca trupele rusesti avanseaza si mai mult in Ucraina, atragand o replica seaca din partea Beijingului, care a respins orice „presiune” asupra legaturilor sale cu Kremlinul. Presedintele Xi Jinping nu a condamnat niciodata in mod explicit invazia rusa si are grija sa coopereze cu omologul sau Vladimir Putin. La aceasta se adauga pretentiile chineze pentru o „reunificare”, daca este necesar prin forta cu Taiwanul. …