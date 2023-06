Intr-un mesaj viral TikTok postat de Johnathan Fancher pe 30 mai, o femeie a fost aratata in timp ce era incatușata de poliție pe un zbor Southwest care pleca din New Orleans. Femeia a fost identificata ca fiind Kamaryn Gibson, in varsta de 25 de ani, din Olathe, Kansas, potrivit ziarului local The New Orleans Advocate.

"Am platit pentru zborul meu!", spunea femeia, in timp ce polițiștii de la Jefferson Parish Sheriff's Office au smuls-o de pe scaun și o trageau pe culoarul avionului.

