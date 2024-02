Prin intermediul sistemului RO-Alert, a fost emisa o avertizare cu privire la prezența unui urs in zona localitații Santejude Vale, comuna Taga. Echipaje de jandarmi și SMURD au fost desfașurate in zona in mod preventiv. Pana in prezent, nu au fost inregistrate solicitari pentru acordarea primului ajutor calificat in aceasta zona. Articolul Urs surprins pe raza comunei Țaga. A fost emis un mesaj RO-Alert apare prima data in BZC.ro .