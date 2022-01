Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si doua femei au murit si o alta persoana a fost ranita, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, in zona Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de iesire din tara, unde un autoturism a intrat sub un TIR, transmite News.ro. Inspectoratul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a trimis la fata locului un echipaj de descarcerare, un echipaj de stingere si doua echipaje SMURD. Trei victime au fost gasite incarcerate si decedate - un barbat si doua femei -, iar o alta persoana era in afara autoturismului, ranita grav, dar constienta.…

- Accident grav pe DN 67 A, pe raza localitații Cocorova, județul Mehedinți. Trei oameni au murit, iar patru persoane au fost ranite și primesc ajutor din partea medicilor, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit primelor informații, in tragicul incident au fost implicate șapte persoane

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci si sapte de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.Oficial de la Politia de Frontiera Romana In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere…

- Un accident in lanț s-a produs in comuna Poșta Calnau, județul Buzau. In urma impactului, o mașina a fost distrusa, iar 4 persoane, inclusiv un copilaș de 5 ani, au fost grav raniți și au avut nevoie de intervenția medicilor. Aceștia au fost transportați de urgența la spital, iar traficul a fost blocat.…