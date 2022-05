Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 11 ani a murit, miercuri, spulberata de o mașina, pe DN 72A, in localitatea Ghimboieni, județul Dambovița, dupa ce a traversat neregulamentar, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72A, in localitatea Gheboieni, judetul Dambovita, un autoturism a lovit o minora de 11 ani, care a traversat prin loc nepermis.In urma impactului, aceasta a decedat.Potrivit Infotrafic, circulatia rutiera este oprita…

- Un tanar de 34 de ani, din judetul Botosani, a murit cand un perete de caramida s-a prabusit peste el. Acesta reabilita o cladire, alaturi de un alt coleg. Ambii muncitori au fost prinsi sub daramaturi, dar cel de-al doilea a supravietuit.

- Un accident cumplit a avut loc joi dimineața in județul Prahova. Salvatorii au intervenit de urgența la fața locului. O femeie și fetița ei au fost lovite de o mașina, in timp ce incercau sa traverseze o strada. Totul s-a intamplat pe DJ 102 E, la intrarea in comuna prahoveana Plopu, din cate s-a aflat…

- Tragedie in aceasta dimineața in Timișoara. O femei de 33 de ani a murit pe loc, asta dupa ce aceasta s-a urcat de pe blocul cu 10 etaje de pe bulevardul Dambovița și s-a aruncat in gol. Alaturi de ea și-a luat și copiii, un baiețel de trei ani și fetița de șase ani. Și baiatul a decedat in ciuda eforturilor…

- Un eveniement tragic a avut loc in Italia, unde o romanca, in varsta de 25 de ani și-a gasit sfarșitul. Andreea, a murit intr-un tragic accident rutier, iar aceasta postase un mesaj pe una dintre paginile ei de socializare. Iata care au fost ultimele ei cuvinte, inainte de deces!

- Costel, un șofer roman de TIR, a murit la 43 de ani, dupa ce a intrat in coliziune cu un alt camion, in Franța. Barbatul era din Botoșani, dar a plecat sa munceasca in strainatate și nu se va mai intoarce niciodata in viața la familia care il aștepta. Impactul a fost puternic, iar Costel a decedat pe…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in Prahova. Potrivit primelor informații transmise de catre oamenii legii din zona, un microbuz in care se aflau 15 pasageri a ieșit de pe sosea. Șoferul microbuzului a facut infarct la volan și ulterior a decedat. Iata cum s-a intamplat totul!