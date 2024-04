Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in București! O fetița in varsta de 2 ani din Capitala a cazut de la etaj! Micuța este in stare grava la spital și are fractura craniana. Ea se juca in apropierea geamului, iar la un moment dat a cazut.

- Un barbat din localitatea clujeana Borsa a fost prins, joi seara, sub o placa de beton, in propria gospodarie, in timpul unor lucrari. El a fost transportat la spital in stare critica. ”Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a sprijini echipajele medicale…

- Un accident grav s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in apropiere de Sighișoara. Doua persoane au ramas incarcerate intr-o mașina. O femeie a murit la spital, iar un barbat este in stare grava.

- O femeie a murit și un barbat a fost dus la spital cu arsuri și intoxicat cu fum in urma unui incendiu care a cuprins o casa in timpul nopții de vineri spre sambata in localitatea Mihai Viteazu, județul Constanța.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Rugașești, comuna Cașeiu. La misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, alaturi de doua ambulanțe SAJ. ”Forțele noastre au gasit la fața locului un…

- Un caz șocant s-a petrecut in Hunedoara! Un barbat in varsta de 50 de ani a murit intr-un bazin pe care il curața. Acesta a decedat intoxicat, dupa ce a curațat locul. Alt tanar, in varsta de 22 de ani, a ajuns in stare grava la spital. Iata ce a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara!

- O fetița de doar șase luni din Satu Mare a murit in ambulanța, in drum spre spital. Familia fetiței a sunat la 112 dupa ce a observat ca starea ei este din ce in ce mai grava din cauza unei viroze. In ambulanța, fetița a intrat in stop cardiorespirator și a murit in ciuda tuturor […] Source

- Tragedie in Valcea. Barbat de 57 de ani, mort pe loc si alte 4 persoane, in stare grava la spital. Un autoturism s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara Noaptea trecuta, in localitatea Dragoesti, un sofer de 57 de ani si-a pierdut viata dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu o autoutilitara, iar…