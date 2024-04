Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani si altul de 15 ani au murit in noaptea de sambata spre duminica dupa ce au intrat cu masina intr-un autoturism parcat si apoi intr-un stalp. De asemenea, o fata de 14 ani a fost ranita, fiind transportata la spital.

- Celebrul violonist din Maramureș, Gabi Stangau, a murit intr-un accident de ATV, la doar doua zile dupa ce a sarbatorit implinirea varstei de 32 de ani. Evenimentul tragic s-a petrecut astazi in localitatea Dumbravița, la scurt timp dupa ce artistul susți

- Fetita a fost internata in urma cu o luna la Spitalul de Copii din Iasi, dupa ce a fost spalata pe cap cu o substanta folosita la deparazitarea animalelor. Fetita a ajuns in stare critica la spital, medicii fiind rezervati inca din momentul internarii asupra sanselor de supravietuire. Ea a intrat ulterior…

- Pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova si Universitatea Cluj de pe Stadionul Ion Oblemenco vor fi instituite restricții de circulație.Potrivit Primariei Craiova , maine, intervalul orar 18.00 – 22.30, se va restrictiona circulatia rutiera pe: bld. Ilie Balaci, tronsonul…

- O tragedie cutremuratoare a avut loc in județul Valcea, unde doi tineri cu varstele de 17 și 23 de ani și-au pierdut viața in urma unui accident dramatic. Incidentul tragic s-a produs in localitatea Dragașani.

- In aceasta seara, la ieșirea din localitatea Sancraiu Almașului, pe D.N. 1 F, a avut loc un accident rutier. Din primele date oferite de IPJ Salaj se pare ca, in jurul orei 18, un autoturism a lovit in plin un pieton. Impactul a fost unul puternic, astfel ca pietonul grav ranit nu a mai putut fi salvat…

- Tragedie de proporții pe DN7. Directorul Casei de Cultura din Constanța a murit intr-un accident grav, in timp ce se intorcea de la o inmormantare din Valcea. Incidentul s-a produs dupa ce un șofer a intrat pe constrasens și a lovit mașina in care se afla acesta. Alte doua persoane au fost ranite.

- ”Pe DN 67, localitatea Govora, judetul Valcea, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme”, a anuntat, miercuri, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, trei persoane au fost ranite, urmand sa fie transportate la spital.La ora…