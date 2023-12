Accident teribil! un ziarist cunoscut, în stare gravă la spital Accident teribil! un ziarist cunoscut, in stare grava la spital. Bogdan Stamatoiu, redactorul-sef adjunct al GSP, a fost implicat intr-un grav accident rutier in Pantelimon, in jurul orei 13. Mașina in care se afla a intrat intr-un stalp de electricitate. Jurnalistul a ajuns in stare grava la spital. Șoferului i-au fost recoltate probe biologice pentru a se stabili daca se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Deocamdata, nu se cunosc cauzele producerii accidentului. Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Ce spun… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea care a zguduit presa din Romania! Redactorul-șef de la GSP, Bogdan Stamatoiu, a vrut sa se omoare dupa ce a fost dat afara. Jurnalistul se afla in stare grava la spital, dupa ce autoturismul s-a izbit puternic intr-un stalp.

- Tragedie in lumea jurnaliștilor din Romania. Bogdan Stamatoiu, redactorul-șef adjunct de la Gazeta Spoturilor, a ajuns in stare grava la spital. Din primele informații, acesta ar fi intrat cu mașina intr-un stalp intenționat. Din primele informații, acesta ar fi incercat sa recurga la un gest extrem.…

- Cele doua surori se indreptau spre casa parinteasca din localitatea Savarșin cand s-a intamplat nenorocirea. Intr-o curba la dreapta, utilajul a alunecat pe sensul opus de mers, de pe trailerul care il transporta.Timeea se afla la volan și a murit pe loc. Mașina ei a fost complet strivita. Avea doar…

- Sfarșit teribil pentru un tanar din Galați, in varsta de doar 24 de ani. Barbatul a murit pe loc, dupa ce a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR. Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara. Sfarșit teribil pentru un tanar din Galați Inca o tragedie pe șoselele din Romania. Un accident mortal…

- Gravul incident rutier a avut loc, duminica seara, pe DN 54 A, in apropierea comunei Calarași din județul Dolj, dupa ce șoferița, in varsta de 19 ani, a pierdut controlul volanului. Mașina in care se aflau patru tineri a derapat, a intrat pe contrasens lovind un cap de pod, dupa care s-a rostogolit…

- Un alt accident cumplit a avut loc, in urma cu puțin, de aceasta data pe o trecere de pietoni din Vrancea. O masina a spulberat trei persoane, dintre care doua au murit in urma impactului cu autoturismul, iar alta se afla in stare grava la sipital.

- Un barbat, cetatean francez, a fost dus de urgenta la spital, joi, dupa ce a cazut dintr-o masina aflata in mers pe autostrada A1, in judetul Arad. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.”La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 11:36, politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Deva-Nadlac…

- Un cetațean francez in varsta de 62 de ani a ajuns la spital, inconștient, dupa ce a cazut dintr-o mașina aflata in mers pe autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Arad spre Nadlac. „La data de 27 septembrie, in jurul orei 11:36, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac au fost sesizați,…