Accident spectaculos în Tg.Mureș In aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, ISU Mureș a fost solicitat sa intervina in cazul unui accident rutier produs pe Calea Sighișoarei din Targu Mureș. La locul solicitat s-au deplasat pompierii militari de la Detașamentul Tirgu- Mureș, iar dupa recunoaștere aceștia au constatat ca este vorba despre un autoturism care a parasit partea caritabila […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de joi, 4 iunie, in jurul orei 20.15, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada, din municipiul Targu Mureș, anunța Compartimentul Informare și Relații Publice din cadrul IPJ Mureș. Din primele cercetarile efectuate la fata locului, se pare…

- Un evenimenmt rutier s-a produs azi in jurul orei 10,30, pe DN11, intre localitațile Brașov și Harman. IPJ Brașov informeaza ca, o femeie, in varsta de 48 ani, care conducea un autoturism dinspre Brașov spre Covasna, la km 6 + 200 m a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a acroșat parapeții…

- La data de 25 mai a.c., ora 11:46, pe DJ 151 A, intersecție cu drumul comunal care face legatura intre DJ 151 A și localitatea Leorința – Șaulia, judetul Mureș, un barbat, de 67 de ani, din municipiul Targu Mureș, in timp ce conducea un autovehicul, pe fondul neasigurarii la schimbarea direcției de…

- In aceasta noapte, in jurul orei 02:35, ISU Mureș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe raza localitații Daneș. S-au deplasat la locul solicitat pentru a interveni cat mai repede posibil pompierii mlitari de la Detașamentul Sighișoara. Dupa executarea recunoașterii aceștia au…

- Un accident rutier s-a produs la iesirea din Sighisoara spre Targu Mures, intre un autotren si un microbuz de marfa, dupa miezul nopții. A intervenit Detasamentul de Pompieri Sighisoara. Circulatia a fost blocata pe ambele sensuri informeaza ISU Mures. Ambele victime au fost extrase de catre pompierii…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06:00, ISU Mures a fost solicitat sa intervina la un accident rutier, pe raza localitații Periș. S-au deplasat la locul solicitat pompierii militari de la Detașamentul Reghin cu un echipaj de descarcerare. Ajunși la locul intervenției au constatat ca este vorba despre…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a ajuns la spital in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Iclod din județul Cluj. Barbatul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un cap de podeț, iar mai apoi s-a rasturnat. Pentru a fi scos […]…

- Un vagon unui tren a deraiat, dupa ce a lovit un camion, in judetul Iasi. Doua persoane au fost asistate medical, iar 20 de pasageri au fost evacuati. Traficul rutier este ingreunat, iar cel feroviar este oprit. CFR Calatori a transmis, joi seara, ca trenul care a deraiat in judetul Iasi nu partine…