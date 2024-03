Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 februarie 2024, s-a desfașurat, la sediul Gradiniței cu Program Prelungit „Manpel" Targu Mureș, concursul județean "Povești creionate", care vizeaza domeniul cultural-artistic, literatura și arte vizuale. Aflat la cea de-a IV-a ediție evenimentul, organizat in parteneriat cu Inspectoratul…

- Sala mica a Palatului Culturii din Targu Mureș a gazduit lansarea volumului de proza scurta, „Vino cu mine la Ritz", scris de Vasile Dubb. Evenimentul a avut loc vineri, 19 ianurie, de la ora 12:00. Alaturi de autor, au vorbit criticul literar Alexandru Cistelecan și Sebestyen Mihaly, in calitate de…

- Prim-divizionara de baschet masculin CSM Targu Mureș a invins vineri, 19 ianuarie, in deplasare, formația FC Argeș Basketball Pitești, cu scorul de 84-82 (19-27, 24-16, 16-19, 25-20), intr-un meci contand pentru etapa a 16-a a Grupei B din sezonul regulat al Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica…

- Realizarea parcarii din spatele Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) din Targu Mureș (str. Gheorghe Marinescu nr 50) de catre Consiliul Județean Mureș caruia i-a revenit in proprietate acel teren in urma cu trei ani, mai are de așteptat avizele de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR).…

- Mai multe zeci de tractoare au pornit spre Targu Mureș insa au fost oprite de barajele Politiei. La aceasta ora, reprezentanții fermierilor din Mureș participa la o intalnire cu prefectul județului Mureș. La ora 12.30, dupa discuții, vor avea loc declarații de presa. Revenim cu reacția fermierilor dar…

- Reprezentanții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș au anunțat joi, 4 ianuarie, noii candidații la Consiliul Facultaților și a Senatului universitații. Lista candidaților inscriși la alegerile din acest an poate fi vizualizata integral accesand…

- Conducerea Gradinii Zoologice din Targu Mureș informeaza, intr-o postare pe pagina oficiala de facebook, ca va fi deschisa in fiecare zi a anului, atat de Craciun, cat și de Anul Nou. In postare se mai arata ca plata cu cardul nu se va putea efectua din motive tehnice, in perioada 27-31 decembrie. Autor:…