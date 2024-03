Accident spectaculos în Târgu Lăpuș In seara de 10 martie, la aproximativ ora 00:30, un accident rutier a avut loc pe DJ 109 F, in Targu Lapuș, ieșirea spre Baiuț. Din primele informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stalp de electricitate. Șoferul nu avea asupra lui documentele autoturismului, insa din fericire, in urma […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

