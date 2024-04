Accident rutier pe A10 sensul Aiud-Turda! Un accident rutier s-a produs astazi pe A10 sensul de mers Aiud spre Turda. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale și un echipaj de prim ajutor. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, km50, sens Aiud-Turda. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 2 auto implicate, fara persoane incarcerate” informeaza ISU Alba. Pompierii au asigurat masurile PSI. Din primele informații accidentul s-a soldat cu pagube materiale. Nu au fost persoane transportate la spital. foto/alba24.ro Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, intre Aiud și Turda. Doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. In evenimentul rutier au fost implicate doua mașini. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine…

- Pompierii militari au intervenit, astazi, pentru descarcerarea unei persoane, victima a unui accident rutier inregistrat pe DN 15, in comuna Balțatești. La locul solicitarii au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Targu-Neamț și SAJ. In accidentul rutier au…

- FOTO-VIDEO: ACCIDENT pe autostrada A1, intre Deva și Ilia. Patru persoane ranite dupa ce doua autoutilitare s-au lovit Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 11:20, pe Autostrada A1, intre Deva și Ilia. Patru persoane au fost ranite dupa un impact intre doua autoutilitare. Potrivit…

- Pompierii militari oradeni au actionat in dimineata zilei de joi, 25 ianuarie a.c., pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs in Bors zona Parcului Industrial , eveniment in care au fost implicate 17 persoane aflate in doua microbuze si un autoturism, potrivit ISU Bihor. Apelul, care sesiza…

- Nr. 15 Oradea, 25.01.2024 BULETIN INFORMATIVInterventie pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe strada Nicolae Filipescu din Oradea, soldat cu noua persoane ranite Pompierii militari oradeni au actionat in dimineata zilei de joi, 25 ianuarie a.c., pentru salvarea victimelor unui accident…

- Nr. 15 Oradea, 25.01.2024 BULETIN INFORMATIVInterventie pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs in Bors, soldat cu noua persoane ranite Pompierii militari oradeni au actionat in dimineata zilei de joi, 25 ianuarie a.c., pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs in Bors zona…

- Accident rutier in Hunedoara, produs de un șofer de microbuz din Alba: Trei persoane ranite, dupa ce s-a rasturnat in afara parții carosabile Accident rutier in Hunedoara, produs de un șofer de microbuz din Alba: Trei persoane ranite, dupa ce s-a rasturnat in afara parții carosabile Polițiștii care…