Accident rutier cu victima in Arges! Implicate doua masini

Stiri pe aceeasi tema

- Trei masini au fost implicate intr-un accident care a avut loc, luni, pe DN1F, in localitatea Radaia, o persoana fiind ranita., potrivit Agerpres."Accident rutier cu trei auto implicate, pe DN1F, in localitatea Radaia. Din primele informatii ar fi rezultat ranirea unei persoane. Trafic blocat pe…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost apelati la numarul unic 112 sa intervina la un accident rutier .Incidentul a avut loc intre un tir si un microbuz care transporta opt persoane. La locul evenimentului intervine Statia Harsova cu o autospeciala ASAS si SMURD B2.Actiunea…

- Pompierii militari prahoveni actioneaza in aceste momente pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in comuna Aricestii Rahtivani pe DN72, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala…

- Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea intervin intr un accident rutier, in municipiul Constanta. Din primele informatii ale reprezentatilor ISUAmbulanta implicata intr un accident rutier. Trei persoane au fost ranite, este vorba despre un accident ce a avut loc pe…

- Trei mașini in care se aflau noua persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Barlad, județul Vaslui. Din doua mașini sunt scurgeri de lichide combustibile pe carosabil, potrivit ISU Vaslui.Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța…

- Accident rutier intre doua mașini, in Valcea: Șase persoane au fost raniteUn accident rutier a avut loc sambata, in localitatea Maldarești, județul Valcea, pe DN 67. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma impactului au fost ranite șase persoane, dintre care una a fost incarcerata, informeaza…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Oașului din Cluj Napoca. Au implicate cinci autoturisme, iar trei persoane au fost transportate la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Oașului. Echipajele noastre…