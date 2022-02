O mașina s-a rasturnat astazi pe DJ 691, șoseaua care leaga Timișoara de autostrada A1, intre Dumbravița și Giarmata. Drumul se afla in reabilitare, insa contractul cu Tehnocer a fost reziliat din cauza faptului ca lucrarile care ar fi trebuit sa fie gata in toamna nu mai avansau deloc. Drumul a ramas in șantier, iar […] Articolul Accident pe șantierul șoselei ramase fara constructor. Vicepreședinte CJ Timiș: „Se face acum un contract pentru plombare pana vine noul constructor” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .