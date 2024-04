Premierul Marcel Ciolacu a vizitat șantierul șoselei de centură a municipiului Bârlad Premierul Marcel Ciolacu a verificat, la Barlad, stadiul de executie la soseaua de centura si a apreciat faptul ca firma de constructii a reusit sa ajunga aproape de finalizarea lucrarilor, dupa ce s-au inregistrat mai multe intarzieri ale acestui proiect. El a dat asigurari ca odata cu darea in folosinta a centurii ocolitoare, in zona va fi inregistrata o crestere economica. Marcel Ciolacu: Ce ma bucur mult este ca, in sfarșit, vorbim de autostrada Moldovei și am vazut impreuna azi cu domnul ministru, deja, pe anumite porțiuni, suntem la stratul doi, iar aici unde era o lucrare intarziata, felicit… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

