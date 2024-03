Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un parcurs complex, ce a debutat la Sala Palatului in octombrie 2022 și a culminat cu Palatul CJ Timiș in decembrie 2023, ce a inclus cinci mari etape de promovare naționale și internaționale, filmul PHOENIX – Povestea, in regia lui Cristian Radu Nema, va rula in cinematografele din 30 de orașe…

- ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????̦???????? ???????????????????????????????????????????? „???????????????????? ????????????????????̦????????????????????”! a declarat azi, la prima lopata pe viitorul șantier, viceprimarul Cosmin Tabara.…

- ”Telekom Romania Mobile a inregistrat 1,92 de milioane de clienti pe baza de abonament la sfarsitul celui de-al patrulea trimestru din 2023, in crestere cu 3,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent, mentinandu-si cresterea timp de 4 ani consecutiv si punand bazele pentru imbunatatirea veniturilor…

- Asociația SciPublic Forum și Social Innovation Solution, impreuna cu universitați din șapte orașe din Romania organizeaza, in perioada februarie - aprilie, Games of Science, competiție care promoveaza știința pe ințelesul tuturor, aflata la a treia ediție. Prima sesiune locala de training și concurs…

- Festivalul dedicat cinematografiei italiene revine in martie cu a treia editie, care va avea loc la Bucuresti (4 - 10 martie, Cinema Muzeul Taranului), Cluj-Napoca (14 - 17 martie, Cinema Victoria), Iasi (23 - 24 martie, Cinema Ateneu) si Timisoara (28 - 31 martie, Cinema Victoria), anunta organizatorii.…

- Research.com a dat publicitații rezultatele celui mai recent clasament al universitaților de top din intreaga lume, bazat pe suma valorilor indicelui D (echivalentul indicelui Hirsh luand in considerare doar lucrarile din domeniu și citarile) ale fiecarui om de știința de top afiliat la o anumita…

- Cele mai mari aeroporturi din tara vor finaliza investitii de aproape 670 milioane euro in acest an care au vizat modernizarea si extinderea terminalelor, potrivit zf.ro. Printre acestea se numara aeroporturile din Iasi, Cluj, Timisoara, Sibiu si Craiova. Un plan de investitii exista si la aeroportul…

- Dupa foarte multi ani de amanari, asteptare ori proiecte esuate, Timisoara ar putea beneficia in sfarsit de un proiect destinat infrastructurii sportive al carui termen are un orizont realist. E vorba de constructia noii tribune de la arena „Stiinta”, intr-un stil original, cu doua terenuri de minifotbal…