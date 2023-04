Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, 10 aprilie, in jurul orei 05.00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN1 E60, in afara localitații Florești. Conform primelor cercetari a reieșit faptul ca o femeie in varsta de 55 de ani, care conducea autoturismul inspre municipiul Cluj-Napoca,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Florești și Gilau. „In accident au fost implicate trei autoturisme, iar echipajele au gasit la fața locului cinci persoane, printre care un minor. Nu au existat victime incarcerate.…

- Doua masini s-au ciocnit, miercuri, in municipiul Sibiu, iar o femeie de 23 de ani si doi copii, de 2 si 4 ani, au fost raniti. Echipaje de politie, pompieri si medicale au intercvenit, miercuri, la un accident de circulatie produs pe strada Salzburg, din municipiul Sibiu. "Din primele cercetari efectuate…

- In urma ploilor și ninsorilor din ultimele trei zile, in județul Timiș s-au produs creșteri de debite și niveluri pe toate cursurile de apa, cu depașiri ale cotelor de aparare. Raul Bega se afla sub cod roșu de inundații, in zona Lugoj – Faget. In urma revarsarilor de ape, cea…

- In urma cu puțin timp, o autospeciala de poliție a fost implicata intr-un accident petrecut in localitatea Șieu Magheruș. Doi barbați, o femeie și un copil au ajuns la UPU Bistrița, cu politraumatisme. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp in Șieu Magheruș. Din primele informații rezulta faptul…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe centura Lugojului. In urma impactului dintre doua autovehicule, un tanar in varsta de 28 de ani a fost ranit. „Un barbat in varsta de 28 de ani a condus un autoturism pe DN 6 – Centura Municipiului Lugoj, dinspre Timișoara inspre Caransebeș, iar la kilometrul…

- Accident de circulație, puțin inainte de ora 15:00, pe cea mai circulata șosea din Banat, DN 6. Coliziunea dintre o mașina și o autoutilitara s-a produs in localitatea timișeana Belinț. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj și Punctului de Lucru Topolovațu Mare, cu…

- O femeie de 37 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, produs vineri pe DN 66, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DN 66, in localitatea Ciopeia. Din cercetarile preliminare, polițiștii au stabilit…