- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:40, pe DN 7, in apropiere de frontiera de vest, in localitatea aradeana Pecica. „Un barbat de 49 de ani, din județul Ilfov, in timp ce conducea o autoutilitara in cuplu cu semiremorca, pe DN 7, in localitatea Pecica, a intrat in coliziune…

- Soferul unei masini si pasagerul acesteia au decedat, joi, in urma unui accident rutier produs in localitatea Magurele, dupa ce s-au ciocnit de un autoturism condus de un barbat de 60 de ani. „La data de 15 februarie, in jurul orei 18,53, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu…

- Neatenția unui șofer a dus la producerea unui accident in lanț, in apropiere de Lugoj. Doua femei au ajuns la spital in urma impactului. „Un tanar in varsta de 26 de ani a condus un autoturism pe DJ 609 dinspre strada Hezeriș din municipiul Lugoj spre localitatea Hezeriș, iar la un moment dat ar fi…

- O persoana a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa un accident care a avut loc pe DN 68A, in zona localitații Coșava, județul Timiș, intre un camion și o autoutilitara. „Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, […]…

- Doua persoane au ramas incarcerate, iar una a fost ranita, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, joi, in localitatea Voiteg, anunța ISU Timiș. Traficul rutier in zona este intrerupt pentru desfașurarea intervenției medicale și pentru cercetarea imprejurarilor producerii coliziunii. „La ora 17:37, am…

- Noua persoane au fost implicate intr-un accident intre doua mașini, duminica, in localitatea Jebel, județul Timiș. Trei victime au fost duse la spital. Accidentul rutier a avut loc intre doua autoturisme, in localitatea Jebel, informeaza ISU Timiș. Au intervenit Secția de Pompieri Deta și Detașamentul…

- Doua autocamioane au fost implicate joi dimineata intr-un accident produs pe E60, in localitatea Gaiesti, judetul Mures, unul dintre soferi fiind ranit, potrivit Agerpres.''Detasamentul Targu Mures a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata la un accident rutier produs pe drumul E60, localitatea…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 59, in apropiere de localitatea timișeana Voiteg. Șase persoane au fost ranite dupa ce un șofer de 72 de ani a intrat pe contrasens. „Un barbat, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe DN 59, dinspre Moravița spre localitatea Voiteg, iar la…