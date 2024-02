Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident rutier s-a produs astazi pe DN2E85, la ieșirea din Ramnicu Sarat catre Focșani, soldat cu decesul unui șofer de 64 de ani din Vrancea și ranirea altor patru persoane implicate. Potrivit informațiilor primite de la fața locului, evenimentul tragic a avut loc in timp ce un șofer in…

- Evenimentul rutier a avut loc in noaptea zile de miercuri spre joi pe DN76, in localitatea Dealu Mare. Șoferul, in varsta de 36 de ani a pierdut controlul volanului, iar in urma impactului doua pasagere din autoturism au fost ranite. „La data de 22 februarie 2024, in jurul orei 02:20, un barbat…

- FOTO | Accident rutier la Sibiu: Un șofer din județul Alba s-a rasturnat cu mașina. Un tanar de 15 ani a ajuns la spital Accident rutier la Sibiu: Un șofer din județul Alba s-a rasturnat cu mașina. Un tanar de 15 ani a ajuns la spital Un accident rutier a avut loc miercuri, 7 februarie, pe DN 14, in…

- Un tanar de 19 ani, din Republica Moldova, a fost scos dintre fiarele mașinii pe care o conducea, in urma unui accident rutier, produs ieri, 20 ianuarie, intre doua autovehicule, la ieșirea din localitatea Mureșenii Bargaului, scrie presa romana.

- Accident rutier la Cugir: O femeie de 61 de ani a ajuns la spital dupa ce un șofer de 19 ani a lovit mașina in care se afla Accident rutier la Cugir: O femeie de 61 de ani a ajuns la spital dupa ce un șofer de 19 ani a lovit mașina in care se afla La data de 27 decembrie 2023, in jurul orei 13.00, pe…

- In aceasta seara, a avut loc un accident rutier in localitatea Ciucea, județul Cluj, o persoana fiind lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1, localitatea Ciucea, județul Cluj, o persoana a fost acroșata de un autoturism…

- Un șofer de TIR beat a provocat un accident soldat cu pagube materiale, in localitatea Letea Veche. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Pe 29 noiembrie, in jurul orei 21:30, un echipaj de politie din cadrul Compartimentului de Ordine Publica al Politiei Municipiului Bacau s-au deplasat pe DJ 207G in comuna…

- Un șofer in varsta de 59 de ani, care conducea un TIR incarcat cu balast, a fost transportat la spital, dupa ce s-a rasturnat cu ansamblul rutier pe un drum din localitatea Crevedia Mica, judetul Giurgiu. “ISU Giurgiu a fost solicitat in urma cu putin timp sa intervina in localitatea Crevedia Mica…