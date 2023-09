Un accident s-a produs pe DN5, in zona localitații Jilava, miercuri seara. Un baiat de 16 ani a fost lovit de mașina. Acesta nu a raspuns manevrelor de resuscitare. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din Magurele, precum și polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, pentru efectuarea activitaților din competența, iar din primele verificari a rezultat faptul ca victima este un minor, in varsta de aproximativ 16 ani. Adolescentul se pare ca ar fi fost pe trecerea de pietoni. The post Accident mortal pe DN5, in localitatea Jilava. Victima este un minor VIDEO appeared first on Puterea.ro .