Accident la Ocnița: Un adolescent fără permis s-a izbit cu motoreta într-o mașină parcată CHIȘINAU, 26 aug – Sputnik. Conducea fara permis de conducere cu viteza excesiva și a ajuns la spital cu diverse traumatisme. Este vorba de un adolescent de 16 ani, din raionul Ocnița care conducea o motoreta cu care s-a izbit violent de un automobil parcat pe partea dreapta a carosabilului. © Photo : IP OcnițaAccident de circulație la Ocnița : IP OcnițaAccident de circulație la Ocnița Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Ocnița, Svetlana Talpa, a comunicat pentru Sputnik Moldova ca totul s-a intamplat aseara pe o strada din orașul Ocnița. „Un tanar de 16 ani, fara a dispune de permis de conducere, cu viteza… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

