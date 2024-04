Zilele trecute, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Salaj au continuat actiunile pe soselele salajene, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, combaterea conducerii mașinilor de persoane aflate sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, a conducerii cu viteza excesiva, a depașirilor neregulamentare și, in general, a cauzelor generatoare de accidente rutiere. Au fost legitimate 848 de persoane, au fost verificate 769 de mașini, iar ca urmare a abaterilor constatate in trafic au fost aplicate 565 de sanctiuni contraventionale, cu amenzi in valoare de aproape…