Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier in care ar fi implicate doua autovehicule s-a produs, in urma cu puțin timp, in zona restaurantului Garden situat la ieșirea din Buzau spre Maracineni. Din informațiile noastre, impactul s-ar fi produs chiar in curba din zona restaurantului. La fața locului au ajuns rapid mai multe…

- Doi copii, gemeni, de 10 ani, au murit in aceasta dimineața, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, intr-o locuința din Desa.O persoana a sunat la numarul unic de urgența 112 și a anunțat ca intr-o casa de locuit din Desa se afla trei persoane inconștiente, cei doi copii și bunica lor, de 51 de…

- Doi copii, gemeni, de 10 ani, au murit in aceasta dimineața, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, intr-o locuința din Desa.O persoana a sunat la numarul unic de urgența 112 și a anunțat ca intr-o casa de locuit din Desa se afla trei persoane inconștiente, cei doi copii și bunica lor, de 50 de…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe strada Petru Rareș colț cu Tismana. In coliziune au fost implicate doua mașini, ... The post Accident pe strada Petru Rareș. O ambulanța ce se intorcea de la o solicitare a oprit la fața locului appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- La fata locului intervine Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma 1 ASAS si 1 SMURD B2.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dorbogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier cu un autoturism rasturnat in afara partii…

- Inițial, doua mașini au fost implicate intr-un accident in pasaj, iar un al treilea șofer a oprit pentru a vedea daca cei implicați in accident au nevoie de ajutor. In acel moment, o a patra mașina a venit cu viteza și a lovit toate cele 3 vehicule, potrivit Realitatea Plus. Șoferul uneia dintre cele…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit joi dimineața la un accident rutier petrecut pe strada București din municipiul Cluj-Napoca. Impactul a avut loc intre doua autoturisme și un autocar. O femeie a suferit un atac de panica, fiind consultata de un echipaj de pe Ambulanța.…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu au intervenit in cursul nopții de sambata spre duminica la un accident rutier petrecut in localitatea Camarașu. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și unul de Ambulanța. Au gasit un autoturism avariat,…