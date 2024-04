Accident in localitatea Criseni Marti 16.04.2024 a avut loc o tamponare in care au fost implicate doua autoutilitare și un autoturism.Totodata, un vehicul cu tracțiune animala (caruța) condus de un barbat din localitatea Mal, județul Salaj, s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma acestui eveniment, o femeie din localitatea Mal, pasagera in atelajul hipo a suferit leziuni ușoare pentru ingrijirea carora a fost transportata la o unitate medicala. – Poliția Salaj Mulțumim persoanei anonime care a trimis imaginile la redacție.Daca ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa https://www.facebook.com/ztv.ro/… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

