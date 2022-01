Stiri pe aceeasi tema

- Un groaznic accident de circulatie, soldat cu decesul unei adolescente in varsta de 17 ani, s-a petrecut duminica seara, 9 ianuarie 2022, in comuna Dragos Voda. La volanul masinii se afla un tanar care obtinuse permisul de conducere in urma cu o luna si care a incercat sa evite un caine.

- Fata de 14 ani cu dosar penal, dupa ce a provocat accident rutier la Alba Iulia. A condus o mașina și a lovit alt autoturism O minora de 14 ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal pentru un accident produs in noaptea de Revelion. Aceasta a urcat la volanul unui autoturism și a lovit cu acesta alta…

- Un tanar in varsta de 30 de ani a decedat in urma unui accident grav intre localitațile Hirtop și Valea Perjei din raionul Cimișlia. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 01:55.

- Doi tineri din ALBA, raniți in ACCIDENT rutier la Sibiu. Doua mașini s-au lovit Doi tineri din județul Alba au fost raniți intr-un accident rutier petrecut vineri dupa-amiaza in municipiul Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, un șofer in varsta de 70 de ani, sibian, aflat la volanul unui autoturism, pe Bvd. Gral…

- Seria neagra a acidentelor de pe DN6 continua. Inclusiv a celor in care sunt implicate TIR-uri. De data aceasta și-a pierdut viața un șofer care ar fi incercat sa evie un animal care i-a aparut in fața, pe șosea.

- Un baiat in varsta de 18 ani și o fata de 14 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22, in localitatea Dumbrava, din județul Dambovița. Alți doi tineri au ...

- Un grav accident de circulație a avut loc seara trecuta intr-o localitate din Gorj. O minora de 15 ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla alaturi de o prietena s-a izbit de un copac și un stalp. Pentru aceasta nu a mai fost nicio șansa de supraviețuire.

- Ziua de sambata a inceput tragic, caci un nou accident grav a avut loc pe șoselele din Romania. De aceasta data, trei persoane și-au pierdut viața in Dambovița, pe DN7, dupa ce mașina lor s-a lovit puternic de un TIR.