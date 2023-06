Stiri pe aceeasi tema

- Accident in intersecție, un autoturism s-a rasturnat dupa ce a trecut pe roșu. La data de 7 iunie 2023, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și J.H. Pestalozzi din municipiul Timișoara.

- Luni, 08 mai, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier cu victime produs intr-o parcare de pe bulevardul Unirii din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme, conduse de un tanar de 19 ani din Ardusat și un barbat de 39 de ani din…

- Luni, 08 mai, la ora 08.27, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in localitatea Satulung s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fata locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 73…

- In noaptea de joi spre vineri, la ora 04.16, polițiștii din Borșa au fost sesizați de catre o femeie, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca fiul sau a fost implicat intr-un accident rutier fara a oferi detalii cu privire la locul in care acesta s-ar fi produs. In urma verificarilor efectuate,…

- Accident grav in Valea Dacilor Conform primelor date, un autoturism s a rasturnat in afara partii carosabile. Evenimentul a fost localizat pe strada Principala, intersectie cu Democratiei.Se pare ca doua persoane sunt ranite.Interventia este in dinamica. ...

- Un autoturism s-a rasturnat in șanț, vineri dimineața, intre localitațile Buteni și Cuied. Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Arad anunța ca evenimentul rutier s-a soldat... The post Accident intre Buteni și Cuied. Un autoturism s-a rasturnat in șanț appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un autoturism a luat foc la Jucu, pe drumul Cluj – Gherla, in urma unui accident de circulație produs vineri dimineața, la ora 7.00. Din verificarile preliminare s-a stabilit ca o conducatoare auto, in varsta de 43 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autoturism din direcția municipiului Gherla,…

- Accident rutier cu putin timp in urma intre Desesti si Harnicesti. Impactul s-a produs intre un autocamion si un autoturism, posibil doi incarcerati. Traficul in zona este blocat. Source