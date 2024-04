Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, unde un șofer a patruns cu viteza in intersecție, venind dinspre Prefectura, ”forțand” culoarea galbena și s-a izbit de un alt autovehicul, care a pornit de la stop de pe Bulevardul Eroilor. Impactul a fost atat de violent,…

- Inițial, s-a inregistrat un apel automat de la un autoturism care ar fi fost implicat intr-un accident și care a fost localizat pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca. „A fost inregistrat la dispeceratul integrat un apel automat al unui autoturism, emis in caz de accident, localizat pe strada Aurel…

- Ieri, 08 martie 2024, un eveniment rutier s a produs in municipiul Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, un barbat de 55 de ani, ar fi condus un autobuz pe strada Isaccei din municipiul Tulcea iar la intersectie cu strada Unirii, nu a acordat prioritate unui autoturism care circula regulamentar, intrand in coliziune…

- La data de 12 februarie a.c., la ora 07.14, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au fost sesizați in urma unui apel 112 despre faptul ca, intre localitațile Crasna și Varșolț, s-a produs un accident rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca, un tanar…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18:50, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, de 33 de ani, din comuna Cațcau, care conducea un autoturism inspre municipiul Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției…

- In aceasta seara, in jurul orei 20.00, a avut loc un alt accident rutier pe raza județului Cluj, intre un autoturism și o autoutilitara. In jurul orei 20:00, pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au primit o solicitare tot de pe strada Avram Iancu, unde s-a produs un accident intre un autoturism…

- Un grav accident de circulație, in urma caruia doua persoane și-au pierdut viața, s-a produs vineri dimineața in jurul orei 9 pe șoseaua Cluj-Napoca – Oradea, intre localitațile Huedin și Bologa. Din cercetarile efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca o autoutilitara, condusa din direcția…

- Un autoturism s-am rasturnat pe un drum din județ. Pompierii intervin de urgența la fel și un echipaj medical. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cașeiu. „Echipajele noastre au gasit la fața locului un autoturism rasturnat…