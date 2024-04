Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in municipiul Cluj-Napoca, la intersecția strazilor Avram Iancu - Blvd. Eroilor.Din cercetarile preliminare a rezultat faptul ca o conducatoare auto de 24 de ani, din municipiul Turda, in intersecția semaforizatǎ cu Bulevardul Eroilor, nu a respectat semnificația culorii…

- Un accident s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, unde un șofer a patruns cu viteza in intersecție, venind dinspre Prefectura, ”forțand” culoarea galbena și s-a izbit de un alt autovehicul, care a pornit de la stop de pe Bulevardul Eroilor. Impactul a fost atat de violent,…

- Nu doar la Turda și Mihai Viteazu se intampla fapte de acest gen, ci și la Cluj-Napoca. Mai mulți proprietari de mașini s-au trezit cu cauciucurile taiate. Oamenii susțin ca ar fi vorba despre o razbunare a celor care locuiesc in zona pentru ca ar fi parcat intr-un loc interzis. Incidentul s-a petrecut…

- Un conducator auto s-a accidentat dupa ce „s-a dat peste cap” cu autoturismul. Accidentul a avut loc miercuri pe strada Maramureșului din Cluj-Napoca. Potrivit martorilor oculari, totul a durat cateva secunde. Conducatorul auto avea viteza excesiva spun aceștia. A lovit o mașina parcata, dupa care s-a…

- La data de 17 ianuarie a.c., un barbat din municipiul Cluj-Napoca sesiza faptul ca in noaptea de 16/17 autoturismul sau, parcat pe o strada din municipiu a fost sustras, fiindu-i cauzat un prejudiciu de 15.000 de euro. In baza sesizarii, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demarat cercetari…

- Nr. 209574 14 din 22 ianuarie 2024 AUTOTURISM SUSTRAS DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA GASIT DE POLITISTI IN JUDETUL DOLJ La data de 17 ianuarie a.c., un barbat din municipiul Cluj Napoca sesiza faptul ca in noaptea de 16 17 autoturismul sau, parcat pe o strada din municipiu a fost sustras, fiindu i cauzat…

- Un accident rutier grav a avut loc, duminica dimineața, pe DN1E60, in comuna Sancraiu. In accident au fost implicate o mașina și un microbuz. Pompierii de la ISU Cluj au descarcerat și extras, duminica, din autoturismul și microbuzul avariate in accidentul de pe DN1 E60 de pe raza satului Braișoru,…

- In aceasta seara, un nou accident rutier s-a produs pe strada Fagetului din Cluj Napoca, in urma caruia o tanara a fost ranita. „Accident rutier produs pe Strada Fagetului, doua autoturisme implicate. Un conducator auto, cetațean indian de 38 de ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…